Il figlio di Amelia in Grey's Anatomy si chiamerà Derek? "Una scena dell'episodio 16×22 lo avrebbe svelato" (Di mercoledì 15 aprile 2020) La nascita del figlio di Amelia in Grey's Anatomy 16 è stato uno dei momenti cruciali del finale di stagione - o meglio dell'episodio n. 21, che è diventato suo malgrado l'ultimo trasmesso per questa stagione - ma se la serie non fosse stata interrotta a causa del Coronavirus, i telespettatori avrebbero scoperto anche il nome del nascituro. Amelia e Link sono diventati genitori mentre Richard veniva operato e salvato da un'infezione da cobalto e Owen scopriva il tradimento di Teddy con Tom. Ad aiutare la partoriente c'era Miranda Bailey, con cui Amelia aveva condiviso la gioia di essere incinta prima che la collega perdesse il suo bambino. Una scena che ha voluto omaggiare il "pregnancy club", il club delle donne incinte venutosi a creare all'inizio della stagione. Ma il nome del figlio di Amelia in Grey's Anatomy è rimasto un mistero: l'episodio è ...

Il figlio di Amelia in Grey’s Anatomy si chiamerà Derek? “Una scena dell’episodio 16×22 lo avrebbe svelato”

