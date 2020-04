Gravina | «Scudetto si conquista sul campo | posizione Juve apprezzabile»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente della Figc Gabrieleinterviene anche sul tema, in una lunga intervista a Repubblica. «Assegnare lo? Può farlo solo il Consiglio federale, ma ladella: anche per me losisul», le parole del numero uno della Federcalcio. «Aiuti da Fifa e Uefa? Ci … L'articolo: «sisul» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.