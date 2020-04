Evadono domiciliari per festeggiare la Pasquetta/ Adrano, video grigliata in strada (Di mercoledì 15 aprile 2020) Evadono i domiciliari per festeggiare la Pasquetta con una grigliata in strada: è successo ad Adrano (Catania), video diventato virale Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 15 aprile 2020)perlacon unain: è successo ad(Catania),diventato virale

Quasi nulla di strano se non fosse che i protagonisti di questa vicenda sono due uomini agli arresti domiciliari in pieno lockdown imposto in tutta Italia per far fronte all’emergenza Coronavirus. Due ...

C’è chi ha escogitato i sistemi più fantasiosi pur di uscire nei due giorni di festa. Le forze dell’ordine si sono trovate davanti arzilli vecchietti che approciavano prostitute e amanti focosi ...

