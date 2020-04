**Coronavirus: Taverna, ‘50% stipendio per eletti giapponesi, e il nostro Parlamento?’** (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l’emergenza #Coronavirus: si taglieranno lo stipendio per un anno. Ecco un altro caso, come quello bulgaro, in cui dalle parole si passa ai fatti. E il nostro Parlamento cosa fa?”. Così in un post su Twitter la senatrice M5S, Paola Taverna.L'articolo **Coronavirus: Taverna, ‘50% stipendio per eletti giapponesi, e il nostro Parlamento?’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “I parlamentarihanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l’emergenza #Coronavirus: si taglieranno loper un anno. Ecco un altro caso, come quello bulgaro, in cui dalle parole si passa ai fatti. E ilParlamento cosa fa?”. Così in un post su Twitter la senatrice M5S, Paola.L'articolo, ‘50%per, e ilParlamento?’** CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Taverna **Coronavirus: Taverna, '50% stipendio per eletti giapponesi, e il nostro Parlamento?'** Metro Coronavirus, il ristorante di Del Piero dona pasti all’ospedale pediatrico di Los Angeles

Il campione trevigiano di calcio Alessandro Del Piero, originario di Conegliano come il governatore Luca Zaia, che dopo tanti anni passati alla Juve ha chiuso la carriera prima in Australia e poi in ...

Farinetti agli imprenditori maceratesi:

«Ci sposteremo di meno fino a che non ci sarà il vaccino contro il coronavirus –ha sottolineato l’ospite di Confindustria Macerata in video- ma ricordate che quando arriverà il vaccino, ed arriverà ...

