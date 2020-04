Contagi e decessi in ospedali e case di riposo, è il tempo delle inchieste: “Una nuova Tangentopoli” (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus non è ancora finita, ma intanto in Lombardia l'attenzione si sta spostando dall'aspetto sanitario a quello giudiziario. Sono in corso indagini a Milano, Bergamo, Cremona e Sondrio: si indaga su cosa sia accaduto all'interno delle Rsa (residenze sanitarie assistenziali), le case di riposo dove secondo l'Iss ci sono stati quasi mille morti nella sola Lombardia. Ma si indaga anche su eventuali responsabilità degli ospedali lombardi nella diffusione del Contagio. L'avvocato Mirko Mazzali a Fanpage.it: "Sarà una nuova Tangentopoli e sarà importante non commettere gli stessi errori di allora: bisogna tenere separati l'aspetto giudiziario da quello politico". Sui tempi delle indagini: "Saranno veloci". Leggi su fanpage Decessi e contagi - i dubbi OMS sulla fase-2

Coronavirus - frenano contagi e morti : oggi 2.667 nuovi casi in Italia e 578 decessi

