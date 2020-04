CDS – “Tutto pronto” | si studia la ripresa del campionato

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Tutto pronto”, così titola in prima pagina l’edizione di oggi del Corriere dello Sport. Le leghe top e la UEFA sono unite e la FIGC si prepara a dare il via. Oggi si riunisce il Consiglio di Lega: verranno prese in esame varie ipotesi di calendario, ma sempre partendo dal 30-31 maggio. Giovanni Rezza, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo, aggiusta il tiro dopo la battuta sulla propria fede romanista: “La decisione sullaspetta alla politica”. In taglio basso l’ipotesi sulle 5 sostituzioni: “Con le cinque sostituzioni sale il vantaggio della Juve“, se l’IFAB, come sembra, darà il via libera all’aumento dei cambi, per Maurizio Sarri sarà tutto più facile. Nessun tecnico ha a disposizione una rosa così forte e ampia. Inoltre sarebbe favorito ...