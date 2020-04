Benedetta Rossi | Dopo la mail di scuse è lei a difendere il suo hater (Di mercoledì 15 aprile 2020) Benedetta Rossi era stata attaccata da un hater apparentemente senza alcun motivo ma ha dato a tutti una grande lezione di correttezza. Nel giro di un paio di giorni, la food blogger Benedetta Rossi è riuscita a passare da icona sorridente delle pasticciere casalinghe italiane a cacciatrice di haters e, infine, a magnanima educatrice di followers. Come ha fatto? Mostrandosi … L'articolo Benedetta Rossi Dopo la mail di scuse è lei a difendere il suo hater è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Benedetta Rossi attaccata sui social oggi parla Marco il marito

Benedetta Rossi dopo gli insulti social perdona l’hater

Benedetta Rossi - grande gesto : con questo messaggio perdona il suo hater (Di mercoledì 15 aprile 2020)era stata attaccata da unapparentemente senza alcun motivo ma ha dato a tutti una grande lezione di correttezza. Nel giro di un paio di giorni, la food bloggerè riuscita a passare da icona sorridente delle pasticciere casalinghe italiane a cacciatrice dis e, infine, a magnanima educatrice di followers. Come ha fatto? Mostrandosi … L'articololadiè lei ail suoè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

radiodeejay : Il ragazzo le ha scritto una mail scusandosi e la foodblogger ha commentato: 'che figata sarebbe il mondo se tutti… - oliveredaddy : RT @arcticsl0ths: una mia amica l'ha letto non sapendo fosse una fanfiction su harry styles, le faccio vedere una foto di harry e mi fa 'eh… - ginnygi : @SerendipityNY_ @chia_wonderland Benedetta Rossi scanZate!!!! - singtomehar : RT @aR21ooo: Benedetta Rossi in tendenza su Twitter per aver asfaltato un utente del Twitter che l’ha offesa. GODO COME UN RICCIO APPENA N… - breakingnewsit : Nelle tendenze alle 18:03: #iPhoneSE, Jimin, benedetta rossi, emma watson, boccia e #HouseParty! -