Anche Apple svela i dati degli spostamenti: a Roma tempo in macchina crolla del 90 per cento (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo Google Anche Apple ha messo a disposizione i dati sugli spostamenti rilevati attraverso la sua applicazione 'Mappe'. I dati, specifica l'azienda agli utenti, saranno pubblicati ogni giorno, ma non saranno associati ai dati dei possessori dei telefoni o ai loro Apple Id. All'interno i dati della città di Roma. Leggi su fanpage Anche Apple rende disponibili i dati sulla mobilità degli utenti : ecco come vederli

Coronavirus : dopo Google-FB - anche da Apple dati sulla mobilità attraverso le mappe

Oprah Talks COVID-19 su Apple TV+ gratis per tutti - anche Idris Elba nel talk show a sorpresa (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo Googleha messo a disposizione isuglirilevati attraverso la sua applicazione 'Mappe'. I, specifica l'azienda agli utenti, saranno pubblicati ogni giorno, ma non saranno associati aidei possessori dei telefoni o ai loroId. All'interno idella città di

Fabio_Pasin : Anche Apple rende disponibili i dati sulla mobilità degli utenti: ecco come vederli - zazoomblog : Anche Apple rende disponibili i dati sulla mobilità degli utenti: ecco come vederli - #Anche #Apple #rende… - UnoTipoMe : @Maury39306302 @13RomamoR @fuoripostoluogo L’Italia è il paese che ha rispettato di più la quarantena. - Notiziedi_it : Coronavirus: dopo Google-FB, anche da Apple dati sulla mobilità attraverso le mappe - AlcorTr : @federiko87 @floo1989 Apple fa pagare i suoi prodotti anche perché li supporta per 5-6 anni sia lato hardware che s… -