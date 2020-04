Vaccini anti coronavirus: speranze per settembre, ma non per tutti. 70 tipi in sviluppo (Di martedì 14 aprile 2020) Il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia in collaborazione con l'Università di Oxford potrebbe essere reso disponibile per operatori sanitari e Forze dell'Ordine già a settembre, qualora dovesse superare i test di efficacia e sicurezza (in avvio entro la fine di aprile). Ma sono una settantina i Vaccini candidati messi a punto per combattere la pandemia, tre dei quali già testati sull'uomo. Fondamentale anche la velocità con cui possono essere prodotte le dosi da distribuire in tutto il mondo. Leggi su fanpage Forte produzione di anticorpi nei primi test preclinici dei 5 vaccini italiani anti coronavirus

Vaccini italiani anti coronavirus - positivi i primi test preclinici : “Forte produzione di anticorpi”

