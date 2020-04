Sars-CoV-2, perché il coronavirus fa perdere l’olfatto (Di martedì 14 aprile 2020) Tecnicamente si chiama anosmia. Parliamo dell’incapacità di percepire correttamente gli aromi, i profumi e tutte le sensazioni che si possono cogliere attraverso l’olfatto. Chi si ammala di Covid-19, a volte anche nelle fasi iniziali dell’infezione, può riscontrare questo disturbo. Ad esso, in alcuni casi, si associa anche l’ageusia, cioè la difficoltà a percepire i sapori. Come può succedere? Ecco quanto riporta la scienza. Il virus sale attraverso il sistema nervoso Per spiegare questa situazione, gli esperti parlano di Neuro-Covid. Secondo un’ipotesi molto plausibile, il virus può risalire fino al cervello a prescindere dalle aree in cui si sviluppa (p.e. l’albero respiratorio). In tal modo, si verificherebbe un meccanismo in cui il virus si inserisce lungo le vie nervose dell’odorato, che partono ... Leggi su dilei Iss studio : misure contenimento efficaci/ Abbassato indice riproducibilità Sars-CoV-2

Lo studio : "Sars-CoV-2 è più letale dove l'aria è inquinata"

Diasorin lancia test automatizzato per risposta immunitaria a SARS-CoV-2 (Di martedì 14 aprile 2020) Tecnicamente si chiama anosmia. Parliamo dell’incapacità di percepire correttamente gli aromi, i profumi e tutte le sensazioni che si possono cogliere attraverso l’olfatto. Chi si ammala di Covid-19, a volte anche nelle fasi iniziali dell’infezione, può riscontrare questo disturbo. Ad esso, in alcuni casi, si associa anche l’ageusia, cioè la difficoltà a percepire i sapori. Come può succedere? Ecco quanto riporta la scienza. Il virus sale attraverso il sistema nervoso Per spiegare questa situazione, gli esperti parlano di Neuro-Covid. Secondo un’ipotesi molto plausibile, il virus può risalire fino al cervello a prescindere dalle aree in cui si sviluppa (p.e. l’albero respiratorio). In tal modo, si verificherebbe un meccanismo in cui il virus si inserisce lungo le vie nervose dell’odorato, che partono ...

MinisteroSalute : #COVID19 In uno studio dell'@istsupsan e @FBKcom i dati sull'andamento epidemiologico del primo mese di epidemia in… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il #furetto è il candidato migliore per il vaccino. Il virus Sars-Cov-2 si replica in modo efficace n… - Corriere : Qui @LaCuppini parla di uno studio che conferma che il fumo di sigaretta è associato a forme più gravi di Covid-19.… - LaStenella : RT @MinisteroSalute: #COVID19 In uno studio dell'@istsupsan e @FBKcom i dati sull'andamento epidemiologico del primo mese di epidemia in It… - franconemarisa : RT @MinisteroSalute: #COVID19 In uno studio dell'@istsupsan e @FBKcom i dati sull'andamento epidemiologico del primo mese di epidemia in It… -