Redmi Note 9S sbarca su Amazon Italia | prezzi e disponibilità dello smartphone di fascia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Lodimedia9S, variante internazionale del9 Pro già commercializzato in Cina e ufficializzato alcuni giorni fa, è ora disponibile su, in due configurazioni diverse: con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile o con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio dedicato all’archiviazione. Come sempre si tratta di un dispositivo che punta tutto sull’ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni, com’è facilmente intuibile anche dalla scheda tecnica. Questo però non vuol dire che sia un prodotto sciatto, anzi. Il design non è particolarmente innovativo ma è gradevole e curato, con un ampio display, cornici sottilissime e la fotocamera frontale da 16 Mpixel alloggiata in un foro, secondo i più recenti dettami. Cuoreè lo Snapdragon 720 di Qualcomm, ...