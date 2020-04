Pirateria, la Fieg chiede all’Agcom di bloccare i canali Telegram che distribuiscono illecitamente copie digitali dei quotidiani (Di martedì 14 aprile 2020) “La Federazione degli Editori di Giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram, sulla base di un’analisi dell’incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che, durante la pandemia, ha raggiunto livelli intollerabili per uno Stato di diritto”. Ad annunciarlo è stato il presidente della stessa Federazione editori giornali, Andrea Riffeser Monti, che ricorda come di recente si sia pronunciato con preoccupazione anche il sottosegretario per l’editoria, Andrea Martella. I canali monitorati dalla Fieg, dedicati esclusivamente alla distribuzione illecita di giornali, sono 10; 580mila gli utenti complessivi (+ 46% di iscritti negli ultimi tre mesi) e un incremento dell’88% delle testate diffuse. L’analisi condotta dagli uffici della Fieg simula anche gli effetti di ... Leggi su lanotiziagiornale La Fieg chiede la sospensione di Telegram per “pirateria editoriale” (Di martedì 14 aprile 2020) “La Federazione degli Editori di Giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di, sulla base di un’analisi dell’incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che, durante la pandemia, ha raggiunto livelli intollerabili per uno Stato di diritto”. Ad annunciarlo è stato il presidente della stessa Federazione editori giornali, Andrea Riffeser Monti, che ricorda come di recente si sia pronunciato con preoccupazione anche il sottosegretario per l’editoria, Andrea Martella. Imonitorati dalla, dedicati esclusivamente alla distribuzione illecita di giornali, sono 10; 580mila gli utenti complessivi (+ 46% di iscritti negli ultimi tre mesi) e un incremento dell’88% delle testate diffuse. L’analisi condotta dagli uffici dellasimula anche gli effetti di ...

