Pd: Comune deve inserire farmaci in buoni spesa (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Il contesto sociale di Roma, a causa della crisi, ha visto amplificarsi le disuguaglianze esistenti. Le risorse stanziate e gli strumenti di tutela e sostegno messi in campo per la fascia piu’ fragile della cittadinanza devono essere plasmati sulla base delle analisi dei bisogni che stanno emergendo. Infatti, in queste settimane di emergenza siamo sollecitati da innumerevoli richieste di chiarimenti, ma soprattutto di aiuto. Quindi, troviamo utile unire i fondi delle misure nazionali con quelli regionali, consentendo cosi’ di aumentare le risorse disponibili per i buoni spesa e di accogliere il piu’ alto numero di domande possibili.” “Nello stesso tempo facciamo appello alla sensibilita’ dell’amministrazione capitolina affinche’ attivi ogni iniziativa possibile al fine di consentire l’erogazione dei buoni ... Leggi su romadailynews Coronavirus - serve approvare una legge Open Scienze : la ricerca deve diventare bene comune

Pd : Comune deve rimodulare servizi sociali

De Priamo : Comune deve fare verifiche in stabili occupati (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Il contesto sociale di Roma, a causa della crisi, ha visto amplificarsi le disuguaglianze esistenti. Le risorse stanziate e gli strumenti di tutela e sostegno messi in campo per la fascia piu’ fragile della cittadinanza devono essere plasmati sulla base delle analisi dei bisogni che stanno emergendo. Infatti, in queste settimane di emergenza siamo sollecitati da innumerevoli richieste di chiarimenti, ma soprattutto di aiuto. Quindi, troviamo utile unire i fondi delle misure nazionali con quelli regionali, consentendo cosi’ di aumentare le risorse disponibili per ie di accogliere il piu’ alto numero di domande possibili.” “Nello stesso tempo facciamo appello alla sensibilita’ dell’amministrazione capitolina affinche’ attivi ogni iniziativa possibile al fine di consentire l’erogazione dei...

pfmajorino : La Lega da lui guidata deve pagare almeno 180mila Euro al Comune di Milano per affissioni abusive. La cosa risale al 2011 - moikano71 : @tinapica88 ??????Deve essere una cosa comune a tanti - VincenzaGiamma1 : RT @moro_thomas: Per me i gestori degli stabilimenti balneari possono chiudere per sempre... un bene comune non deve essere gestito da priv… - OpheliaNym : @MastyCatsy @Tradecon1 Il bene comune deve includere il mio cocca! Tu che vuoi tutelarti in anticipo ti spari il vi… - romadailynews : Pd: Comune deve inserire #farmaci in buoni spesa: #Roma – “Il contesto sociale di Roma, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune deve Baldini (Lega): "La crisi esplode, il Comune deve fare di più" LuccaInDiretta Lecce, Dell’Orco: “Sì alla ripresa. Il mio futuro è nelle mani del Lecce. Coronavirus? Ho famiglia a Lodi, è stata dura” – [ESCLUSIVA]

La famiglia vive ancora nel comune lombardo: ha vissuto giorni di alta tensione anche ... Ovviamente bisogna restare uniti anche sotto questo aspetto: vanno fatti passi da tutte le parti, non deve ...

Chianti Fiorentino, più di 500 richieste per i buoni spesa

Chi ritiene di aver diritto a usufruire del bonus deve presentare la relativa domanda agli Uffici Servizi Sociali e seguire le istruzioni che verranno indicate. Per qualunque informazione occorre ...

La famiglia vive ancora nel comune lombardo: ha vissuto giorni di alta tensione anche ... Ovviamente bisogna restare uniti anche sotto questo aspetto: vanno fatti passi da tutte le parti, non deve ...Chi ritiene di aver diritto a usufruire del bonus deve presentare la relativa domanda agli Uffici Servizi Sociali e seguire le istruzioni che verranno indicate. Per qualunque informazione occorre ...