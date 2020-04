Maltempo | torna l’inverno tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia | neve fin quasi sulle

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Con la veloce ondata di freddo che sta colpendo l’Italia in queste ore, èta lain collina ine nella vicina. Imbiancato il fondovalle del Carso e rovesci sull’Isontino, a Capodistria e fin sulla costa. Imbiancata anche la Bassa Friulana tra San Giorgio e Cervignano, dove esiste la possibilità di brevi gelate. Le temperature sono state troppo alte per consentire fenomeni simili in altre città friulane. Basta citare i +9°C a Trieste, +11°C a Tarvisio, +15°C a Forni di Sopra. Ha soffiato forte anche la Bora. Le raffiche si sono spinte fino a 100km/h sul Triestino; punte fino a 90km/h a Lignano Sabbiadoro.L'articolol’inverno trafincoste, bora a 100km/h Meteo Web.