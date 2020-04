Le Iene, fuori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino: data d’inizio e novità (Di martedì 14 aprile 2020) Le Iene tornano in onda dal 21 aprile senza Alessia Marcuzzi e Savino: la novità Dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus Le Iene tornano in onda da martedì 21 aprile in prima serata su Italia 1. Intervistato dal noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il patron del programma Davide Parenti ha raccontato come ha deciso di organizzare la ripartenza. Le Iene, infatti, è stato interrotto agli inizi di marzo, ma adesso è tempo di ritornare sul piccolo schermo. I telespettatori da casa vedranno uno studio virtuale. I conduttori non saranno vicini, ma saranno avvicinati tramite un montaggio e sullo schermo risulterà una immagine simile a quando si fa una intervista tripla. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino fuori da Le Iene, almeno fino alla fine di aprile. Parenti ha deciso di alternare la conduzione maschile con Matteo Viviani, Giulio Golia e ... Leggi su lanostratv “Un dramma”. Alberto Urso si confessa per la prima volta : il suo dolore viene fuori dopo settimane

Giovanni Aleotti - ciclismo : “Vedo il sole fuori e mi viene la malinconia. Perdere la stagione per un U23 sarebbe grave”

Esplosiva Anna Tatangelo : si muove e viene fuori tutto. “Sempre numero uno” (Di martedì 14 aprile 2020) Letornano in onda dal 21 aprile senza: la novità Dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus Letornano in onda da martedì 21 aprile in prima serata su Italia 1. Intervistato dal noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il patron del programma Davide Parenti ha raccontato come ha deciso di organizzare la ripartenza. Le, infatti, è stato interrotto agli inizi di marzo, ma adesso è tempo di ritornare sul piccolo schermo. I telespettatori da casa vedranno uno studio virtuale. I conduttori non saranno vicini, ma saranno avvicinati tramite un montaggio e sullo schermo risulterà una immagine simile a quando si fa una intervista tripla.da Le, almeno fino alla fine di aprile. Parenti ha deciso di alternare la conduzione maschile con Matteo Viviani, Giulio Golia e ...

xblunotte : RT @giuliainnocenzi: In Cina chi arriva da fuori deve farsi questo tipo di quarantena: - IlVal_79 : @JulianRoss79 @_fede10 Le Iene misero fuori quella voce proprio per far impegnare alla morte la Fiorentina in campi… - SaryOtto : @lasorelladikarl Lascia perdere che pure io volevo il pieno centro e invece qui ci salviamo col cortiletto e la str… - MichelePlacani1 : @GiorgiaMeloni fuori dalleuropa fatta di iene ridens subito! - marcellopalmit : RT @giuliainnocenzi: In Cina chi arriva da fuori deve farsi questo tipo di quarantena: -

Ultime Notizie dalla rete : Iene fuori Le Iene, fuori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino: data d’inizio e novità LaNostraTv Alfonso Signorini, Asia Valente svela: “Si è innamorato del mio cu*o”

Difatti la ragazza non ha tantissime esperienze televisive alle spalle, a parte essere stata vittima di uno scherzo a Le Iene e la partecipazione a Saranno Isolani ... La loro amicizia durerà anche al ...

Luciano Pellicani; una voce fuori dal coro

Luciano Pellicani, è stato un grande pensatore socialdemocratico sempre coerente e originale che ha segnato decenni della storia italiana. Ha dovuto misurarsi in un confronto intellettuale aspro e ...

Difatti la ragazza non ha tantissime esperienze televisive alle spalle, a parte essere stata vittima di uno scherzo a Le Iene e la partecipazione a Saranno Isolani ... La loro amicizia durerà anche al ...Luciano Pellicani, è stato un grande pensatore socialdemocratico sempre coerente e originale che ha segnato decenni della storia italiana. Ha dovuto misurarsi in un confronto intellettuale aspro e ...