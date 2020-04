Fase 2: il lockdown soft del Veneto (Di martedì 14 aprile 2020) Mentre il governo riapre cartolerie e librerie il Veneto vara il lockdown soft. Il governatore Luca Zaia dice che nell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 un’azienda su due dalle sue parti ha riaperto e va da sé in Fase 2. Racconta oggi La Stampa: L’iniziativa, non vista di buon occhio a Palazzo Chigi, accoglie parzialmente il contenuto dell’ultimo decreto Conte, ma con qualche modifica più accomandante: Zaia apre alla possibilità di muoversi in “prossimità” della propria abitazione, non per forza entro 200 metri come prevede la vecchia ordinanza regionale in vigore. Via libera alla corsetta fuori casa, dunque: purché da soli e a due metri da ogni altra persona. «Sì, l’attività motoria si potrà fare ma usando il buonsenso, bisognerà rimanere in ... Leggi su nextquotidiano Lockdown a data da destinarsi. Rezza frena Conte : "Siamo ancora alla Fase 1"

Conte proroga il lockdown - "Lavoriamo a fase 2 - Mes inadeguato"

