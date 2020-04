Cura Italia | ad aprile bonus autonomi a 800 euro e Reddito di emergenza

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Pagamentideldi marzo in arrivo mentre il Governo è al lavoro sul decreto die sull’aumento delper glie le Partite IVA fino a 800. Sono le ultime novità relative al decreto messo in atto per contrastare le conseguenze economiche e sociali della pandemia Covid-19 in. In dettaglio, l’esecutivo fa sapere in una nota che delle quasi 4 milioni di domande arrivate all’Inps per ilda 600, sono state “liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario, con accredito in un solo giorno lavorativo”. Stesse cifre confermate dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un post su Facebook in cui specifica che “per tutti gli altri, i ...