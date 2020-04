Coronavirus | quarantena a singhiozzo fino al 2022 e ondate fino al 2025 | lo studio di

Linkiesta : Non abbiamo ancora un piano nazionale per i tamponi. Non abbiamo un’applicazione di tracciamento dei positivi. Non… - enpaonlus : Padroni ricoverati o in quarantena? Il Comune si occupa degli animali soli - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svezia ignora la quarantena e supera i mille morti. Gli esperti alle autorità: “Avete fallito” - aldo_rovi : RT @GiancarloDeRisi: Un incendio ha devastato il centro di accoglienza di #TorreMaura a #Roma. Lo avrebbero innescato gli #immigrati in qua… - brishan80 : RT @GiancarloDeRisi: Un incendio ha devastato il centro di accoglienza di #TorreMaura a #Roma. Lo avrebbero innescato gli #immigrati in qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quarantena Coronavirus, la Svezia ignora la quarantena e supera i mille morti Il Fatto Quotidiano Coronavirus: focolaio clinica Villa Maria Eleonora Palermo, Procura apre inchiesta

Altri due infermieri ed un operatore socio assistenziale sono risultati contagiati dal Covid-19 e sono stati trasferiti in isolamento all’albergo San Paolo Palace di Palermo. Eseguiti oltre duecento ...

Coronavirus: UE, la roadmap per uscire gradualmente dal lockdown

In primis, ci sono tre i criteri per valutare una fine graduale della quarantena: un calo del contagio ... Il prossimo bilancio UE dovrà distinguersi dagli altri, perché dovrà dare la risposta europea ...

