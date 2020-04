Coronavirus, i cardiologi interventisti: il cuore non aspetta. Parte la campagna #iolochiedoalgise, uno sportello virtuale per i pazienti (Di martedì 14 aprile 2020) “In caso di problemi cardiologici, ogni minuto è prezioso per salvare una vita. Lo era prima dell’epidemia, lo è ancor più oggi, alla luce delle correlazioni che emergono con il Covid-19. I nostri pazienti devono sapere che le strutture sanitarie garantiscono percorsi differenziati e procedure d’urgenza in sicurezza, ma devono anche essere formati e informati, in caso di sintomi, dubbi o problemi post-dimissioni. Per questo nasce #iolochiedoalGISE, uno sportello virtuale a disposizione di tutti i pazienti cardiologici, accessibile attraverso il sito della nostra società scientifica”. Ad annunciare la campagna promossa dalla Società Italiana di cardiologia interventistica, il suo Presidente, Prof. Giuseppe Tarantini. “Cosa fare in presenza di sintomi cardiologici sospetti o nel caso di dubbi e necessità dei ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - 90 Contagiati a Trapani : positiva anche la dottoressa del reparto di cardiologia

(Di martedì 14 aprile 2020) "In caso di problemici, ogni minuto è prezioso per salvare una vita. Lo era prima dell'epidemia, lo è ancor più oggi, alla luce delle correlazioni che emergono con il Covid-19. I nostri pazienti devono sapere che le strutture sanitarie garantiscono percorsi differenziati e procedure d'urgenza in sicurezza, ma devono anche essere formati e informati, in caso di sintomi, dubbi o problemi post-dimissioni. Per questo nasce #iolochiedoalGISE, uno sportello virtuale a disposizione di tutti i pazientici, accessibile attraverso il sito della nostra società scientifica". Ad annunciare lapromossa dalla Società Italiana dica, il suo Presidente, Prof. Giuseppe Tarantini. "Cosa fare in presenza di sintomici sospetti o nel caso di dubbi e necessità dei ...

