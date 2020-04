Cimiteri chiusi per coronavirus. A Frosinone si prega sulle tombe da casa con WhatsApp (Di martedì 14 aprile 2020) Una videochiamata con WhatsApp grazie alla quale visitare il cimitero chiuso per coronavirus e pregare sulla tomba dei defunti. L'iniziativa del Comune di Frosinone è diretta ai cittadini che hanno perso un proprio caro durante le settimane di emergenza, salutandolo senza poter celebrare il funerale. Leggi su fanpage Cimiteri chiusi - a Civitavecchia è il sindaco a deporre fiori sulle tombe

Coronavirus : cimiteri chiusi - il sindaco di Cerveteri porta i fiori sulla tomba di Marco Vannini

Una vieochiamata con WhatsApp grazie alla quale visitare il cimitero chiuso per coronavirus e pregare sulla tomba dei defunti. L’iniziativa del Comune di Frosinone è diretta ai cittadini che hanno ...

Cisterna, mercati settimanali e cimiteri restano chiusi sino al 3 maggio

Il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, ha prorogato la chiusura dei mercati settimanali e sospeso le visite al cimitero fino al 3 maggio. Anche gli uffici comunali continueranno a svolgere il ...

