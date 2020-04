Cassa integrazione 2020: massimali, pagamento e quanto si perde di stipendio (Di martedì 14 aprile 2020) Il propagarsi dell’emergenza Coronavirus ha costretto il governo a intervenire a più riprese, con provvedimenti mirati a sostenere e tutelare le imprese che ad oggi hanno dovuto ridurre, sospendere o addirittura interrompere la propria attività lavorativa. La misura, in tal senso, più importante assunta dallo Stato è “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), che ha esteso su tutto il territorio nazionale misure straordinarie per risollevare le sorti dell’economia di molti imprenditori e dei rispettivi dipendenti. Nello specifico, l’intervento ha riguardato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, rendendone l’utilizzo semplificato e allargando la platea d’accesso ai Fondi di solidarietà. Molti lavoratori, dunque, vivono in questi giorni un periodo di riposo forzato per via ... Leggi su leggioggi Ancora una volta - ci salva la cassa integrazione

Cassa integrazione: quando sarà pagata - chiesta da 300.000 aziende per 4 - 5 milioni di lavoratori

