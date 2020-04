Via auto e moda. Dentro tech e tlc Pulizie pasquali del portafoglio (Di lunedì 13 aprile 2020) Petroliferi, auto, consumi fuori casa, abbigliamento, trasporti aerei, crociere, attrezzature sportive: approfittare del rimbalzo per fare una prima ristrutturazione del portafoglio investimenti, prendendo profitto a livelli meno depressi di titoli (o fondi o Etf) legati a settori che non hanno per ora una chiara prospettiva di ripresa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Auto - rinviate scadenze assicurazione - revisione e rinnovo patente. Tutte le date

Coronavirus : in Italia il contagio si è spostato via autostrade

Coronavirus - la teoria sulla diffusione : ''Ha viaggiato in autostrada sui tir'' (Di lunedì 13 aprile 2020) Petroliferi,, consumi fuori casa, abbigliamento, trasporti aerei, crociere, attrezzature sportive: approfittare del rimbalzo per fare una prima ristrutturazione delinvestimenti, prendendo profitto a livelli meno depressi di titoli (o fondi o Etf) legati a settori che non hanno per ora una chiara prospettiva di ripresa Segui su affaritaliani.it

Brigate_Azzurre : RT @Mary1Boom: Ieri file chilometriche di auto per recarsi nelle seconde case al mare. Tutti i giorni notizie negative su contagi e morti.… - Paolo1926_ : RT @Mary1Boom: Ieri file chilometriche di auto per recarsi nelle seconde case al mare. Tutti i giorni notizie negative su contagi e morti.… - ParticipioPart : RT @Mary1Boom: Ieri file chilometriche di auto per recarsi nelle seconde case al mare. Tutti i giorni notizie negative su contagi e morti.… - Mary1Boom : Ieri file chilometriche di auto per recarsi nelle seconde case al mare. Tutti i giorni notizie negative su contagi… - J88Dalton : @HerrGlanz @Grecotw Rimane il fatto che uno che non ha fatto nulla venga portato via in manette e che per prenderlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Via auto Coronavirus: via auto-moda. Dentro tech-tlc. Pulizie pasquali del portafoglio Affaritaliani.it Lugano, una 61enne sbatte con l'auto contro il muro: è grave

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio in via San Gottardo. Per cause ancora da chiarire la donna ha perso il controllo del veicolo. Ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita ...

Coronavirus, la Spagna riapre: oggi via alla Fase 2. Si parte da cantieri e fabbriche

Anche il rientro a casa dei lavoratori rappresenta un passaggio critico, secondo gli epidemiologi. Il ministero della Sanità ha quindi precisato che il trasporto privato (auto, moto, bicicletta) è da ...

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio in via San Gottardo. Per cause ancora da chiarire la donna ha perso il controllo del veicolo. Ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita ...Anche il rientro a casa dei lavoratori rappresenta un passaggio critico, secondo gli epidemiologi. Il ministero della Sanità ha quindi precisato che il trasporto privato (auto, moto, bicicletta) è da ...