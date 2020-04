(Di lunedì 13 aprile 2020) Un incidente stradale avvenuto in via Firenze, all'altezza dello stadio comunale. Una vettura, per cause in corso di accertamento è finitauno degli alberi presenti al margine della strada. Intervento dei vigili del fuoco

AnsaToscana : Auto contro albero, 49enne muore a Prato. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Firenze #ANSA - FirenzePost : Prato: 49enne muore nell’auto che finisce contro un albero - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Incidente - #Mortale - #Prato, l'auto si schianta contro un albero: muore un 49enne - qn_lanazione : #Incidente - #Mortale - #Prato, l'auto si schianta contro un albero: muore un 49enne -

PRATO – Una squadra del comando di Prato è intervenuta poco prima delle 14 per un incidente stradale avvenuto in via Firenze, all’altezza dello stadio comunale. Una vettura, per cause in corso di ...Un 49enne è morto a Prato per via di un incidente stradale nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile. Il fatto è avvenuto verso le 14 in via Firenze, poco lontano allo stadio Lungobisenzio. L'uomo era ...