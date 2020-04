Omesso mantenimento figli nati fuori dal matrimonio

Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 13 aprile 2020) Avvocati Francesco Pace e Alberto Rossi - L'versamento dell'assegno dicostituisce una violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570bis c.p. configurabile anche nei confronti deiminorida genitori non legati dal vincolo formale del. È quanto chiarito dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 44695/2019.dalIl punto della CassazioneIl raffronto con la Corte CostituzionaledalTorna su L'imputato è stato accusato del reato di cui all'art. 3 della Legge n. 54/2006 per aver corrisposto una somma mensile inferiore a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni (provvedimento del novembre 2012) per il manten...