jaxofficial : C’è qualcuno nella mia regione che promette di aprire ospedali da centinaia di posti in 6 giorni, si fa fare delle… - rtl1025 : ?? E' nata Giulia, la figlia del paziente 1 di #Codogno. Mattia, il 38enne ricoverato la sera del 19 febbraio scorso… - RobertoBurioni : Le dimissioni di Mauro Ferrari dall'ERC sono gravissime. Un ente di ricerca che non riconosce la ricerca contro un… - ronsdraco : +Raf scopre anche che la Neutra le ha mentito e che il suo vero padre è in realtà Malachia, che sacrifica la sua vi… - LucyMilano92 : RT @Gabbiacane: L'Italia un paese dove chi lavora da quarant'anni è stato costretto a chiudere da chi nella sua vita non ha lavorato manco… -

Ultime Notizie dalla rete : sua vita «La sua vita dedicata all'Africa» È morto don Francesco Orsini L'Eco di Bergamo Adriana Volpe, nuova vita per l’ex gieffina

Intanto durante una diretta con la sua amica Giulia Salemi, Adriana ha parlato del suo rapporto con Andrea Denver confidando all’amica d’essersi sentita lusingata di tutte le attenzioni che il modello ...

Coronavirus, il medico guarito: “Tre settimane tra vita e morte, pensi di non farcela”

ROMA – Alberto Bassi è un medico di 62 anni di Piacenza e per tre settimane ha lottato tra la vita e la morte dopo aver contratto il coronavirus. Alberto è guarito e racconta la sua terribile ...

Intanto durante una diretta con la sua amica Giulia Salemi, Adriana ha parlato del suo rapporto con Andrea Denver confidando all’amica d’essersi sentita lusingata di tutte le attenzioni che il modello ...ROMA – Alberto Bassi è un medico di 62 anni di Piacenza e per tre settimane ha lottato tra la vita e la morte dopo aver contratto il coronavirus. Alberto è guarito e racconta la sua terribile ...