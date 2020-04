Gaia Gozzi chi è la vincitrice di Amici 19

Leggi su aciclico

(Di lunedì 13 aprile 2020) La storia didella diciannovesima edizione di, è di quelle che si ricordano. E non solo perché dal 2001 a oggi è la prima volta che il trionfatore del seguitissimo talent di Canale 5 non riceve l’abbraccio di compagni, avversari e della stessa Maria De Filippi: durante lo show le persone in studio hanno rispettato la doverosa distanza di sicurezza. La storia di questa ragazza di appena 22 anni commuove e incoraggia, soprattutto in questi tempi in cui la speranza e il desiderio di una svolta covano nell’anima di tutti noi., infatti, sebbene bella e di talento, ha fatto fatica a imporsi al pubblico ma non ha mai ceduto ai “no” e alle sconfitte che ha collezionato dall’inizio del suo percorso iniziato precocemente. Si è sempre risollevata e ora ha vinto. E in tempi difficili il suo esempio arriva ...