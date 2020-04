Trova uovo nella torta di compleanno: Qualcosa di inaspettato… (Di domenica 12 aprile 2020) Oggi è il giorno del compleanno di Janine che compie 25 anni. La ragazza organizza una mega-festa ma al momento della torta succede una cosa stranissima. La festeggiata Trova un uovo nella torta e quello che scoprirà al suo interno sarà sconvolgente… La festa Sta per iniziare la sua festa di compleanno e Janine è tutta emozionata. Per l’occasione ha organizzato un party nel suo giardino di casa in compagnia degli amici di sempre e dei suoi colleghi di lavoro. Ha ingaggiato per l’evento un Dj che si occuperà della musica. Come si può evincere, a Janine piace molto stare al centro dell’attenzione, caratteristica che si porta da quando è bambina. Nel frattempo si sono fatte le 21:00 e ormai il suo giardino, con tanto di piscina, è pieno di invitati. C’è un buffet pronto ad accoglierli e ... Leggi su velvetgossip Coronavirus - ultime notizie – Eurogruppo : trovato l’accordo da 1000 miliardi. In Italia oltre 140mila casi e 18mila decessi. In arrivo un nuovo Dpcm : a casa almeno fino al 2 maggio?

Coronavirus - ultime notizie – Eurogruppo : trovato l’accordo. In Italia oltre 140mila casi e 18mila decessi. In arrivo un nuovo Dpcm : a casa almeno fino al 2 maggio?

Trova uovo nel suo borsone : il ragazzo non crede alla scoperta fatta (Di domenica 12 aprile 2020) Oggi è il giorno deldi Janine che compie 25 anni. La ragazza organizza una mega-festa ma al momento dellasuccede una cosa stranissima. La festeggiataune quello che scoprirà al suo interno sarà sconvolgente… La festa Sta per iniziare la sua festa die Janine è tutta emozionata. Per l’occasione ha organizzato un party nel suo giardino di casa in compagnia degli amici di sempre e dei suoi colleghi di lavoro. Ha ingaggiato per l’evento un Dj che si occuperà della musica. Come si può evincere, a Janine piace molto stare al centro dell’attenzione, caratteristica che si porta da quando è bambina. Nel frattempo si sono fatte le 21:00 e ormai il suo giardino, con tanto di piscina, è pieno di invitati. C’è un buffet pronto ad accoglierli e ...

chimeraalfa : RT @LaPugile: Alla fine gli ho preso l'uovo di Pasqua. Un ottantenne-bambino felice. Chissà che ci troverà dentro... Fuori ci trova me. - Chiedonoperme : RT @ephraimyovng: chiedo per un amico: si può denunciare la kinder se non si trova ironman nell'uovo? - ephraimyovng : chiedo per un amico: si può denunciare la kinder se non si trova ironman nell'uovo? - VastaLaura : Un’azienda dolciaria, che si trova nei pressi del mio Paesello, ha donato 300 uova di Pasqua al mio Comune. Non po… - Ioebasta17 : RT @LaPugile: Alla fine gli ho preso l'uovo di Pasqua. Un ottantenne-bambino felice. Chissà che ci troverà dentro... Fuori ci trova me. -

Ultime Notizie dalla rete : Trova uovo Trova uovo nella torta di compleanno: Qualcosa di inaspettato… Velvet Gossip Trova uovo nella torta di compleanno: Qualcosa di inaspettato…

Oggi è il giorno del compleanno di Janine che compie 25 anni. La ragazza organizza una mega-festa ma al momento della torta succede una cosa stranissima. La festeggiata trova un uovo nella torta e ...

Dying Light, il nuovo evento ravviverà la vostra Pasqua

La manifestazione, che durerà sino alle 19:00 di lunedì 13 aprile, vedrà i giocatori raccogliere delle speciali uova di Pasqua. Inoltre, mentre esploreremo la città potremo trovare dei piccoli zombi ...

Oggi è il giorno del compleanno di Janine che compie 25 anni. La ragazza organizza una mega-festa ma al momento della torta succede una cosa stranissima. La festeggiata trova un uovo nella torta e ...La manifestazione, che durerà sino alle 19:00 di lunedì 13 aprile, vedrà i giocatori raccogliere delle speciali uova di Pasqua. Inoltre, mentre esploreremo la città potremo trovare dei piccoli zombi ...