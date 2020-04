Parco Archeologico di Ercolano: Grande successo per il tour virtuale (Di domenica 12 aprile 2020) La cultura non si ferma nemmeno al Parco Archeologico di Ercolano. Emergenza Covid-19, rinviata la riapertura di musei, parchi archeologici e luoghi di cultura. E’ già trascorso quasi un mese dalla chiusura forzata dei cancelli del Parco Archeologico di Ercolano, ed il consueto affollamento dei luoghi d’arte, in quanto caso il Parco Archeologico di Ercolano, si è trasferito e riversato completamente sul web. Infatti, sono decine e decine le proposte di visita e di approfondimento attraverso vari tour virtuali nella rete, che hanno permesso di restare in contatto con la cultura archeologica della Campania. Il Parco Archeologico di Ercolano, sposando la causa #iorestoacasa, con la facciata illuminata dal tricolore, grazie all’iniziativa del Comune di Ercolano in collaborazione con Engie, che ha lanciato da subito “I Lapilli del Parco ... Leggi su 2anews Parco Archeologico di Ercolano : Grande successo per il tour virtuale

Visitare il Parco archeologico di Ercolano da casa con un click

Parco Archeologico di Ercolano - la facciata illuminata dal tricolore italiano (Di domenica 12 aprile 2020) La cultura non si ferma nemmeno al Parco Archeologico di Ercolano. Emergenza Covid-19, rinviata la riapertura di musei, parchi archeologici e luoghi di cultura. E’ già trascorso quasi un mese dalla chiusura forzata dei cancelli del Parco Archeologico di Ercolano, ed il consueto affollamento dei luoghi d’arte, in quanto caso il Parco Archeologico di Ercolano, si è trasferito e riversato completamente sul web. Infatti, sono decine e decine le proposte di visita e di approfondimento attraverso varivirtuali nella rete, che hanno permesso di restare in contatto con la cultura archeologica della Campania. Il Parco Archeologico di Ercolano, sposando la causa #iorestoacasa, con la facciata illuminata dal tricolore, grazie all’iniziativa del Comune di Ercolano in collaborazione con Engie, che ha lanciato da subito “I Lapilli del Parco ...

zazoomnews : Parco Archeologico di Ercolano: Grande successo per il tour virtuale - #Parco Archeologico #di Ercolano: - zazoomblog : Parco Archeologico di Ercolano: Grande successo per il tour virtuale - #Parco Archeologico #di Ercolano: - RaiRadioTechete : Riprendiamo oggi il racconto dell'Italia dei #Musei con l'intervista di @EMelchiorri a Francesco Sirano, direttore… - TerraDiPalma : RT @alessandra_rand: I Lapilli di #Ercolano, al via il viaggio virtuale tra i tesori del parco archeologico #campania #arcchaeology https:/… - alessandra_rand : I Lapilli di #Ercolano, al via il viaggio virtuale tra i tesori del parco archeologico #campania #arcchaeology -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Archeologico di Ercolano