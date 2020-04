Coronavirus dati 12 aprile 2020: +1.984 nuovi positivi, netto calo dei decessi (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus dati 12 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.984 i nuovi positivi oggi: un dato in linea con quello di ieri, quando i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 1.996. I malati in Italia sono oltre 102mila. Le vittime oggi sono 431, un dato in netto calo: ieri i decessi erano stati 619. Da inizio emergenza sono quasi 20mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.343, 38 in meno di ieri, nono calo consecutivo. I ricoverati con sintomi sono 297 in meno rispetto a ieri, in calo da oltre una settimana; in totale sono 27.847. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, 71.063. I guariti oggi sono 1.677, in totale 34.211. (segue dopo la foto) >> Coronavirus, riapertura: ipotesi 20 aprile per “molte ... Leggi su urbanpost Coronavirus - nel giorno di Pasqua in Italia 431 morti - 1.667 guariti e 4.092 nuovi casi : bilancio sfiora 20 mila vittime [DATI]

Coronavirus - notizia ANSA : dati positivi dai test preclinici sui vaccini italiani

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, oltre 100.000 le persone attualmente positive. Dati stabili, ma tornano a crescere le vittime (619) la Repubblica Coronavirus, trend in frenata nel Lazio. D'Amato: "La lotta all'epidemia non si ferma a Pasqua e Pasquetta"

Il tasso di letalità (scheda in allegato) è tre volte inferiore alla Lombardia. La percentuale dei decessi infatti rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati più bassi ...

Coronavirus, il bollettino di oggi: 431 morti nelle ultime 24 ore. Scendono per il nono giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092. Questi i numeri forniti dal capo della Protezione ...

