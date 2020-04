Coronavirus, +431 i decessi rispetto a ieri: è il dato più basso dal 19 marzo (Di domenica 12 aprile 2020) Sono stati diramati dalla Protezione Civile i dati da contagio da Coronavirus: oggi si evidenzia un incremento di 1984 positivi, ma c'è da registrare per la prima volta dal 19 marzo, il numero più basso di deceduti per eff ... Leggi su tuttonapoli (Di domenica 12 aprile 2020) Sono stati diramati dalla Protezione Civile i dati da contagio da: oggi si evidenzia un incremento di 1984 positivi, ma c'è da registrare per la prima volta dal 19, il numero piùdi deceduti per eff ...

