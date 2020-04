Auguri di buona Pasqua a tutti | tranne che a Giuseppe Conte

(Di domenica 12 aprile 2020) Oggi è la giornata della Santae ci teniamo a fare glial popolo italiano. Per la sofferenza, le restrizioni, la dignità. Non è proprio il caso, almeno iniziando l’editoriale quotidiano, di tornare alle pagliacciate televisive del presidente del Consiglio. Anche perché è l’unico che non li merita i nostri: se li faccia fare da Angela Merkel, a cui è molto devoto. I nostridiMa gli italiani ricevanoe incoraggiamento da parte nostra, ad uscire presto dall’incubo che viviamo. Il sacrificio è evidente. Ma lo stiamo facendo –– per la salute di ognuno. E poianche alla ricerca, che gli scienziati ce la facciano nei tempi più brevi a trovare il vaccino adatto a sconfiggere il coronavirus. Benedetti i soldi che si spendono. L’articolo continua ...

ADeLaurentiis : Sto lavorando per una ripresa che sia veloce nella sicurezza della salute di tutti. Dal profondo del cuore vi facc… - c_appendino : Sarà una Pasqua un po' diversa dal solito. Questo è il mio messaggio di auguri, a voi e alle vostre famiglie. Buon… - pietroraffa : Il passaggio più bello degli auguri di Buona Pasqua del Presidente #Mattarella: 'Evitiamo il contagio del virus e… - Gennapoli82 : @ADeLaurentiis Auguri Presidente, Buona Pasqua - Gianluc54410558 : RT @AndreaMarano11: @Gianluc54410558 Buona giornata e Auguri Compagno Gianluca ????????? -

Semplicemente per dire "buona Pasqua" in maniera speciale, in un periodo così 'diverso' come questo aprile 2020. Un messaggio di speranza per tutti, soprattutto per chi ne ha più bsiogno. Auguri di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a inviare un messaggio agli italiani durante l'emergenza Coronavirus, questa volta con l'occasione di augurare una buona Pasqua a tutti i ...