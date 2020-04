Ballando con le Stelle torna in estate

Leggi su solodonna

(Di sabato 11 aprile 2020) In un’intervista a Oggi Milly Carlucci svela che anche in quarantena concorrenti, maestri e band stanno lavorando perre in onda concon le… “Se torno acon 20 chili in più è colpa di mia sorella Anna, che vive con noi e cucina tantissimi dolci…”. Parole di Milly Carlucci che a Oggi racconta la sua quarantena in casa con marito, sorella, figlia e dueArticolo completo:con leindal blog SoloDonna