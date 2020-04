Allergia ai pollini e asma possono aggravare l’infezione da coronavirus? (Di sabato 11 aprile 2020) Un report dell’ECDC confronta i sintomi più comuni delle diverse condizioni con i primi segnali di Covid-19, chiarendo se allergie ai pollini e alcune forme di asma possano aumentare i rischi legati alla malattia. Leggi su fanpage (Di sabato 11 aprile 2020) Un report dell’ECDC confronta i sintomi più comuni delle diverse condizioni con i primi segnali di Covid-19, chiarendo se allergie aie alcune forme dipossano aumentare i rischi legati alla malattia.

prohaska83 : @PoroMandrake Per me la primavera è allergia a pollini e graminacee, mortacci del “risveglio della natura”. - ConcyeFrancesco : @ex59754699 Scherzo Rita Il mio medico mi ha detto che è normale per una come me che non sta mai ferma, aggiungiamo… - ValdoTv : - brokenstrvings : allergici ai pollini, mi confermate che anche a voi fragole, kiwi, ananas e altra frutta vi aumentano l’allergia? - interludexmgc : Tutti questi puntini sono pollini che volano. Ciao allergia ciao -