‘Allenamenti bollenti…’ | Guendalina Tavassi fuori di seno | la canotta trasparente mostra

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 11 aprile 2020)è entrata a far parte del mondo dello spettacolo nel 2010 grazie alla partecipazione come concorrente del Grande Fratello. Da dopo questa esperienza è diventata un’opinionista Tv, soprattutto in programmi Mediaset. Nel 2018,invece, è stata una delle concorrenti femminili di Tale e quale show. Attualmente la bella influencer è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram diè seguito da oltre 940 mila followers. Ogni giorno la showgirl riesce a lasciare a bocca aperta i suoi seguacindosi sexy e in pose sensuali. In uno dei suoi ultimi post Guenda si è davvero superata mettendo in evidenza ancora una volta le sue forme da capogiro.e i suoi allenamenti bollenti in quarantenacome tutti in questi gironi sta cercando di occupare a pieno le sue giornate. ...