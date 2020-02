Soldati turchi uccisi in Siria, Erdogan chiede aiuto e minaccia: “I migranti arriveranno in Europa” (Di venerdì 28 febbraio 2020) La Siria ha ucciso 33 Soldati turchi nel corso di un’operazione militare condotta nella regione di Idlib. Erdogan, il Presidente della turchia, ha minacciato l’Europa di non fermare i migranti in transito verso occidente Il valico di Idlib aperto per 72 ore e via libera ai migranti che dalla Siria stanno fuggendo nella speranza i … L'articolo Soldati turchi uccisi in Siria, Erdogan chiede aiuto e minaccia: “I migranti arriveranno in Europa” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

