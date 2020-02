Uccisa dalla madre nel giorno del compleanno: trovata nel contenitore per abiti (Di martedì 11 febbraio 2020) La madre di Vanille, una donna di 39 anni con problemi psichici, avrebbe ammesso l’omicidio della piccola Uccisa nel giorno del suo primo compleanno. La tragedia ha scosso l’intera Francia: il corpicino della bimba è stato ritrovato due giorni dopo nel contenitore per abiti. Da quanto si apprende, inoltre, a breve la piccolina sarebbe stata affidata a un’altra famiglia. Francia, Uccisa dalla madre al compleanno Nathalie Stephan avrebbe pianificato l’omicidio di Vanille proprio in occasione del suo affidamento a un’altra famiglia. La piccola, infatti, è stata brutalmente Uccisa dalla madre nel giorno del suo primo compleanno e gettata in un contenitore per indumenti di Angers, nella Valle della Loira, in Francia. L’omicidio ha messo sotto shock tutto il paese: il corpicino della piccola è stato ritrovato nella serata di domenica. Da quanto si ... notizie

