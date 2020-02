Tutti pazzi per Monet e gli Impressionisti: da Bologna a Roma gli eventi in calendario (Di martedì 11 febbraio 2020) La passione per Monet e gli Impressionisti per i visitatori italiani è infinita. Dal 13 marzo arrivano i Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi. Accadrà a Bologna, a Palazzo Albergati, fino al 12 luglio 2020. Mentre ancora fino a domani sarà possibile andare al cinema a vedere il film "Impressionisti segreti". fanpage

