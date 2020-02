Polizia provinciale divisa in nuclei, lavoratori pronti a scioperare (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Modifica organizzativa senza confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, gli agenti della Polizia provinciale di Salerno pronti a scioperare. La decisione del presidente Michele Strianese di suddividere i lavoratori in due nuclei per i settori Ambiente e Polizia stradale, infatti, non è stata gradita dalle organizzazioni sindacali non interpellate in merito, “Presenteremo in prefettura la richiesta di raffreddamento dei conflitti – ha detto Angelo Rispoli, segretario generale del Csa Salerno -. Si tratta di un atto propedeutico alla sciopero e a un’assemblea unitaria sul caso. Da tempo giacciono inevase delle richieste d’incontro con il dirigente Angelo Cavaliere, comandante ad interim insieme al settore Ambiente della Provincia”. L'articolo Polizia provinciale divisa in nuclei, lavoratori pronti a ... anteprima24

