Mirella Freni, addio alla soprano che duettò con Pavarotti (Di martedì 11 febbraio 2020) Si è spenta nella sua casa modenese Mirella Freni. La nota soprano aveva 85 anni e da qualche tempo soffriva a causa di una brutta malattia che, nelle ultime ore, l’ha strappata dall’affetto dei suoi cari. Unanime il cordoglio dal mondo della lirica e non solo per un’artista conosciuta in tutto il mondo e che aveva calcato i palchi dei teatri più prestigiosi con grandi nomi come l’amico fraterno Luciano Pavarotti. Mirella Freni e la passione per la lirica La passione per il canto lirico nacque molto presto in Mirella Freni. Quando era ancora bambina, infatti, cantò un brano di Madama Butterfly in un concorso per la Rai. Aveva appena 10 anni ma venne sin da subito notata per il suo incredibile talento e per la sua voce già da allora particolare. Il debutto vero e proprio in teatro arrivò nel 1955, a Modena, sua città natale, con un’interpretazione della ... kontrokultura

