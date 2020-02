Milano, turista coreana di 20 anni travolta e uccisa da un tram (Di martedì 11 febbraio 2020) Milano, turista coreana di 20 anni travolta e uccisa da un tram Incidente mortale nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020 a Milano: una turista coreana di 20 anni è stata travolta e uccisa da un tram in piazza Oberdan, nella zona di Porta Venezia. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: secondo le prime testimonianze, la vittima – che era in vacanza in Italia con tre amiche – si trovava presso una banchina di fermata del tram. Il mezzo arrivava da piazza della Repubblica e andava in direzione di viale Piave, subito dopo essersi fermato proprio in piazzale Oberdan. L’incidente è avvenuto a bassa velocità, ma nonostante ciò l’autista – indagato per omicidio colposo, un atto dovuto perché si possano svolgere accurate indagini, autopsia compresa – non è riuscito a fermarlo. Al momento i pm di Milano escludono in ogni caso una ... tpi

HuffPostItalia : Turista coreana investita e uccisa da un tram a Milano. Aveva 20 anni - SkyTG24 : #Milano, turista investita e uccisa da un tram - OnlusAvisl : Tragedia nella notte a Milano, dove una ventenne coreana, residente in Inghilterra, è stata investita da un tram.… -