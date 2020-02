Milano, l’editore di Altaforte Polacchi condannato a un anno per l’aggressione a un esponente Anpi dentro Palazzo Marino (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesco Polacchi, esponente di CasaPound ed editore di Altaforte, è stato condannato a un anno di carcere per lesioni personali. Nel giugno 2017 aggredì – secondo l’accusa – un esponente dell’Anpi e un attivista dei diritti dei migranti dentro Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano. All’aggressione partecipò anche un altro militante di CasaPound, Maurizio Zatelli, condannato a 10 mesi di carcere. Altaforte, come si ricorderà, ebbe uno slancio di notorietà quando pubblicò una biografia-intervista di Matteo Salvini. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Enrico Pavone. Secondo la ricostruzione, il 29 giugno 2017, alcuni rappresentanti del movimento di estrema destra avevano fatto irruzione nella sala del consiglio comunale per contestare il sindaco Giuseppe Sala, all’epoca indagato per la vicenda dell’appalto sulla Piastra di Expo. ... ilfattoquotidiano

