Lotta, Europei Roma 2020: programma, orari e tv 11 febbraio. Tutti gli italiani in gara (Di martedì 11 febbraio 2020) Proseguiranno oggi gli Europei senior di Lotta, che si stanno disputando al PalaPellicone di Ostia, già sede di Campionati italiani e Ranking Series. La manifestazione continentale durerà fino a domenica 16 febbraio: saranno infatti ben sette le giornate di gare nelle quali saliranno sulle materassine le 30 categorie di peso di greco-Romana, Lotta femminile e stile libero, che entreranno in gara in quest’ordine. Di seguito il programma odierno degli Europei senior di Lotta con l’indicazione degli orari delle competizioni. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UWW, le finali anche su RaiSportWeb. programma Europei SENIOR Lotta Roma 11 febbraio 2020 Martedì 11.02.2020 11.30-15.30 Qualificazioni greco-Romana 60-67-72-82-97 kg 11.30-15.30 Ripescaggi greco-Romana 55-63-77-87-130 kg 16.45-17.45 Semifinali greco-Romana 60-67-72-82-97 kg 18.00-21.00 Finali greco-Romana ... oasport

