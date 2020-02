Locuste e incendi arriveranno anche da noi, ma continuiamo a parlare di Morgan e Bugo (Di martedì 11 febbraio 2020) 100 miliardi di insetti hanno invaso una zona a rischio emergenza alimentare e sanitaria, 10 milioni di persone rischiano la carestia. Le cause? Le stesse degli incendi in Australia: riscaldamento dell'Oceano Indiano e cambiamento climatico. Ma la comunità internazionale se ne frega. E in Italia si parla solo di Sanremo. Scusaci, Greta. fanpage

