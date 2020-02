LIVE Fognini-Khachanov 3-6, 3-2 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: l’azzurro si salva a più riprese riuscendo a tenere il servizio in questo secondo set (Di martedì 11 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Ottima prima di Fognini che con autorità prosegue la sua gara di testa nel secondo parziale. 40-15 Ancora la smorzata dell’italiano: vincente. Khachanov non sa cosa fare. 15-30 Risposta vincente del russo. 30-0 Accelerazione vincente per l’azzurro con il rovescio. 15-0 Ancora la palla corta per Fognini: qualità. 2-2 Ace esterno di Khachanov che non tradisce emozioni. 40-30 Risposta e smorzata, con complicità del nastro: Fognini mostra tutta la sua classe. 40-15 Esagera il moscovita sbagliando anche la direzione. 40-0 Ace del russo. 30-0 Due accelerazioni di Khachanov. Si può ripartire. MEDICAL TIMEOUT PER Fognini, CHE LAMENTA PROBLEMI ALLA GAMBA SINISTRA. 2-1 Al termine di un game infinito, il ligure tiene il servizio riportandosi avanti nel parziale. A-40 Attacco a rete per Fognini 40-40 Dopo una verifica con il ... oasport

ilsainel : Apro il live di Fognini contro Khachanov, Fognini sta litigando con l’umpire. Chiudo il live di Fognini contro Khachanov. - zazoomblog : LIVE Fognini-Khachanov 3-6 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: il russo si aggiudica il primo set - #Fognini-Khachanov… - zazoomnews : LIVE Fognini-Khachanov 2-4 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: arriva il break per il russo che ipoteca il set -… -