Jessica Melena Instagram, esplosiva alla spa con Ciro Immobile: «Sei proprio una bella ‘pescia’» (Di martedì 11 febbraio 2020) Scatto di coppia esaltante per Jessica Melena e Ciro Immobile che su Instagram si mostrano felici e innamorati occhi negli occhi alla spa. E la domanda al capocannoniere sorge spontanea: “Ah Ciro, come fai a guardarla negli occhi?”. Gli sguardi dei followers sono infatti distratti da tutt’altro: il bikini della moglie di Immobile cattura l’attenzione prima ancora che possa posarsi su qualsivoglia dettaglio, che non sia il suo decolleté. Mini slip con laccetti e triangolo nero scoprono le forme della Melena, tra le ‘wags’ più amate dai supporter di ogni tifoseria. Jessica Melena Instagram, in bikini alla spa con Immobile: complicità e amore Trentenne abruzzese, Jessica sognava un futuro come criminologa prima di incontrare l’attaccante della Lazio. proprio per seguire le sue ambizioni aveva lasciato la provincia di Chieti per trasferirsi a L’Aquila dove si era iscritta alla ... urbanpost

inward_eye : Jessica Melena in Immobile che fa i meme su Achille Lauro per prendere per il culo se stessa. Il cerchio è chiuso. - reformacancha : ?? La guapa Jessica Melena es la esposa del delantero italiano Ciro Immobile. #SoloParaFanaticos. ??… - reformacancha : ?? La guapa Jessica Melena es la esposa del delantero italiano Ciro Immobile. #SoloParaFanaticos. ??… -