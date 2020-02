Grande Fratello Vip, Serena si sfoga con Pago: «Non ce la faccio più. Io sono la cogli0na, la str0nza, tu la vittima» (Di martedì 11 febbraio 2020) Pago e Serena - GFVIP Il controverso rapporto tra Serena Enardu e Pago è stato oggetto di critiche nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip. ‘Rimproverata’ da Pedro, il Fratello del cantante, per alcuni like messi sui social ad Alessandro Graziani, il tentatore a cui si era avvicinata a Temptation Island Vip, l’ex tronista sarda – che poi è stata nominata dai compagni – ha avuto un crollo emotivo che l’ha spinta a riflettere sul suo rapporto con Pacifico, arrivando addirittura a ventilare l’ipotesi che non riuscirà mai a renderlo felice. Subito dopo la diretta, la Enardu è scappata in lacrime in giardino, dove ha avuto modo di parlare con Pago: “Ci saranno sempre delle cose che farò perché non sono fatta… (…) Io mi rendo conto che non sono fatta per… cioè io non riesco a dare alle cose il giusto valore, probabilmente non ... davidemaggio

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11febbraio 1847; nasce il famoso Fratello #ThomasEdison, un grande inventore e imprenditore statunite… - GrandeFratello : Grande Fratello ha deciso che sarà nuovamente Adriana a mediare tra Antonella Elia ed il suo fidanzato Pietro. Le f… - trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: -