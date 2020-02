Grande Fratello vip, l'addio di Barbara Alberti: "Sono già finita in clinica una volta, no reggo più" (Di martedì 11 febbraio 2020) Decisione clamorosa, ma da rispettare. Barbara Alberti lascia il Grande Fratello vip. "E' stata un'esperienza bellissima. Ma non reggo emotivamente questo gioco. Sono finita in clinica già una volta, ma devo lasciare. Stavolta temo che possa finire peggio. Non posso e non devo continuare”, dice la s liberoquotidiano

