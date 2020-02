Fuori dalla terapia intensiva Tafida, bimba a cui i medici inglesi volevano staccare la spina (Di martedì 11 febbraio 2020) Fino a sei mesi fa Tafida, bimba inglese di 5 anni di origini bengalesi, era destinata a morte certa ma oggi, grazie ai medici del Gaslini di Genova, le sue condizioni migliorano ed è uscita dalla terapia intensiva. Secondo il Royal London Hospital (dove era ricoverata in seguito a un’emorragia cerebrale che le aveva provocato gravissimi danni, ndr) Tafida non avrebbe avuto speranze, eppure la bimba continua a combattere ogni giorno anche grazie al sostegno di sua mamma, che le è sempre accanto in uno dei quattro miniappartamenti del “Guscio dei bambini” del Gaslini. A raccontarlo è il Corriere della Sera.Oggi, quattro mesi dopo, è uscita dalla terapia intensiva e respira ormai sette ore al giorno da sola, senza macchine. La madre è già autonoma nella gestione della bimba, le dà da mangiare attraverso un buchetto nello ... huffingtonpost

