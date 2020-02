Ciclismo, Julian Alaphilippe: “Spero di poter vincere una tappa in Colombia” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Tour Colombia 2.1 sta per partire ed al sito CyclingNews.com ha parlato alla vigilia il transalpino della Deceuninck-QuickStep Julian Alaphilippe, vincitore di una frazione nella scorsa edizione della breve corsa a tappe sudamericana, il quale spera di poter ripetere l’impresa quest’anno. Così il francese: “Sicuramente voglio vedere la nostra squadra vincere una tappa. Questa settimana ci sono molte possibilità di vincere tappe piatte con il velocista Alvaro Hodeg e tappe più difficili con Bob Jungels, ma anche io avrò delle opportunità. Sono motivato e la forma è buona“. Sulla stagione che è appena iniziata ha affermato: “Per me, la Colombia è sempre una buona preparazione per iniziare la stagione perché siamo arrivati ​​prima della gara per l’allenamento per abituarci all’altitudine. La gara è sempre dura ed il livello anche. È un buon modo ... oasport

