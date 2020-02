Amanda Lear: «Il mio segreto di bellezza? Sedermi vicino a quella brutta» (Di martedì 11 febbraio 2020) Ognuno ha il suo segreto di bellezza, soprattutto quando si tratta di vip e donne dello spettacolo. Amanda Lear ha confessato il suo, rubando una risata davvero a tutti. Irina Shayk mangia qualsiasi cosa: una dea delle bellezza come lei ha scelto di vivere senza grandi privazioni alimentari. «Non sono schiava della dieta, mangio tutto quello che voglio» ha confessato la top model, che a tavola proprio non rinuncia a quello che le piace. Ovviamente, però, un segreto per tenersi in forma (e che forma) ce l’ha, ed è il pilates. È così che Irina brucia grassi e calorie in eccesso, allunga la muscolatura e tonifica gambe e lato B. Dal canto nostro anche Amanda Lear ha voluto confessare il suoi segreti di bellezza. Sono semplici, diretti, e non potranno non strapparvi una risata: Amanda non beve, non fuma e mangia poco. Ma soprattutto non si siede accanto a donne più belle di ... velvetgossip

PierluigiGuidi : @M4xi3rrant Io ormai da giorni con la voce di Amanda Lear - FabiolaDe79 : @ScafidiCalogero Giusto Amanda Lear. Ma ti rendi conto che stanno giudicando gli accordi, la complessità del pezzo… - RicoBello : @stanzaselvaggia #achillelauro più che paragonarlo a Vasco lo accosterei ad Amanda Lear, niente di veramente innova… -